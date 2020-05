Jeugdinternational Emmanuel van de Blaak uit Breda naar PSV

De verjaardag van... Ronald de Boer: ‘De Bundesliga is een mooi alterna­tief’

14:22 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Ronald de Boer (50), oud-international en voormalig speler van onder andere Ajax en FC Barcelona. De helft van één van de beroemdste tweelingen van Nederland kan komend weekend óók eindelijk weer aan het werk door de herstart van de Bundesliga.