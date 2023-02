Jetro Willems duikt op bij FC Groningen: clubloze linksback traint mee bij hekkensluiter

NEC stelt opnieuw teleur en komt niet verder dan gelijkspel tegen Cambuur

NEC heeft andermaal verzuimd om goede zaken te doen in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De Nijmeegse club kwam in eigen huis niet verder dan een teleurstellend 0-0-gelijkspel tegen laagvlieger SC Cambuur.