Jerold Promes voor twee duels geschorst

Promes stond nog maar drie minuten op het veld toen hij wild richting de enkels van tegenstander Santiago Arias gleed. Op dat moment leidde VVV nog met 2-1. Met een man meer op het veld scoorde PSV vervolgens nog vier keer.



Trainer Maurice Steijn van VVV dacht na de wedstrijd dat een gele kaart een betere straf voor de overtreding van Promes was. De tuchtcommissie van de KNVB is het niet met de oefenmeester eens.



VVV ontvangt zaterdag ADO Den Haag en speelt vier dagen later een bekerduel met FC Utrecht.