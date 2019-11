Jeroen Zoet ziet Oranje als ‘lekkere break’ na ‘tik’ bij PSV

Zoet staat in de schijnwerpers door het besluit van trainer Mark van Bommel dat Lars Unnerstall het doel van PSV tegen Willem II moest verdedigen. ,,Natuurlijk was dat enorm balen", vertelt hij. ,,Maar als er een iemand kritisch op mij is dan ben ik dat zelf wel. En ik zal mezelf nooit boven de ploeg stellen. Ik heb enorm gebaald, maar nu gaat er een heel dikke streep onder. Ik ga keihard knokken om mijn plek terug te krijgen, ben de eerste die heel kritisch is op mezelf. Ik kan veel beter.”

Alsof de 28-jarige doelverdediger het al niet lastig genoeg had, kreeg hij pas vlak voor de warming-up van het duel met Willem II te horen dat niet hij maar Robbin Ruiter de tweede keeper van PSV zou zijn. Trainer Mark van Bommel zou hem zo willen beschermen voor aandacht van de media. Vervolgens wandelde de 11-voudig international verloren rond in het stadion. ,,In de rust heb ik mijn ploeggenoten nog succes in de kleedkamer gewenst. Daarna ben ik in de spelersbus gaan zitten. Dat leek me wel handig."

Zoet keek daar de tweede helft van het duel met Willem II, met toegesnelde cameraploegen en fotografen rond de bus. ,,Dat is niet wat je wil en dat had niet gehoeven", vertelt de geboren Veendammer. ,,Maar nogmaals, er is excuses aangeboden. Voor mij is het over.”

Quote Voor mij is deze andere omgeving misschien wel even goed. Jeroen Zoet Kan Zoet na de interlandperiode nog met een goed gevoel terug naar PSV? Wil hij nog wel onder trainer Mark van Bommel trainen en voetballen? "Natuurlijk", zegt hij. "Ik speel vanaf mijn vijftiende bij PSV. Ik vind het veel erger hoe het nu met de club gaat. Dat we zo ver op achterstand zijn gekomen", aldus de keeper die de afgelopen zes jaar eerste keus in Eindhoven was. ,,Oranje is een lekkere break nu. De jongens hier zullen niet anders naar me kijken. Ik heb met de keeperstrainer gezeten (Patrick Lodewijks, red) en gezegd dat ik heel veel zin heb in deze week. Ik heb een tik gehad, dat spreekt voor zich. Maar keepen kan ik nog steeds.