Jerdy Schouten en Jordan Teze hebben hun haasje, maar debuteren onder Van Gaal biedt geen garanties

Jerdy Schouten en Jordan Teze hebben na hun debuut voor het Nederlands elftal tegen Wales hun haasje te pakken. Maar wat zegt het over hun toekomst in Oranje? Niet zo bijster veel, zo leert de geschiedenis van Louis van Gaal.

Je kunt van de huidige bondscoach veel zeggen, maar niet dat-ie bang is om zijn nek uit te steken. Van Gaal is nooit te beroerd geweest spelers voor de leeuwen te gooien. Ook niet als anderen daar vraagtekens bij hadden. Neem Mark Flekken, de doelman van Freiburg van wie in Nederland amper iemand een beeld had. Tegen Wales keepte hij alweer zijn derde interland.

Flekken is een van de zeven spelers die Van Gaal in zijn derde periode bij het Nederlands elftal heeft laten debuteren. Met Schouten en Teze als meest recente nieuwkomers staat het aantal Oranje-debutanten onder de gelouterde bondscoach inmiddels op 47. Van Gaal liet in zijn eerste periode (2000-2001) 14 spelers hun eerste interland spelen, in zijn tweede termijn (2012-2014) kwamen daar nog eens 26 rookies bij.

Bologna-middenvelder Schouten was na het duel met Wales logischerwijs in de wolken, maar of zijn verrassende debuut een vervolg krijgt, is nog maar zeer de vraag. Voor Teze geldt hetzelfde. Van Gaal probeerde in het verleden wel vaker spelers uit bij Oranje, maar lang niet elk experiment bleek een succes.

Jerdy Schouten (l) en Jordan Teze, de 46ste en 47ste Oranje-debutant onder Louis van Gaal.

Zo liet hij op 5 maart 2014 in een oefeninterland tegen Frankrijk (2-0 verlies) bijvoorbeeld vier spelers debuteren: Quincy Promes, Davy Klaassen, Karim Rekik en Jean-Paul Boëtius. Voor laatstgenoemd tweetal was het avontuur in Oranje kortstondig van aard. Rekik kwam niet verder dan 4 interlands, Boëtius speelde zelfs nooit meer in het Nederlands elftal. Ook bij Niels Oude Kamphuis en Ola John had Van Gaal het na één keer wel gezien.

Van de vijf debutanten waarmee hij zijn tweede termijn begon, met een 4-2 nederlaag tegen België op 15 augustus 2012, voldeed eveneens lang niet iedereen aan de strenge eisen van de coach: Stefan de Vrij (56 interlands inmiddels) bleek wel een blijvertje, Bruno Martins Indi (35 duels) keerde tegen Wales na vijf jaar terug in Oranje, maar Ricardo van Rhijn (8), Adam Maher (6) en Nick Viergever (3) werden geen vaste waardes.

Onder de 47 spelers die bij Van Gaal debuteerden zitten gevierde internationals als Rafael van der Vaart (109 interlands), Daley Blind (91) en Memphis Depay (78). Maar 21 van hen speelden minder dan 10 keer in Oranje, 12 Van Gaal-debutanten speelden zelfs minder dan 5 interlands.

Van Gaal-debutanten met minste interlands

Niels Oude Kamphuis 1

Ola John 1

Jean-Paul Boëtius 1

Miquel Nelom 2

Arnold Bruggink 2

Dwight Tiendalli 2

Paul Verhaegh 3

Nick Viergever 3

George Boateng 4

Jens Toornstra 4

Karim Rekik 4

Terence Kongolo 4

Van Gaal-debutanten met meeste interlands

Rafael van der Vaart 109

Daley Blind 91

Mark van Bommel 79

Memphis Depay 78

Jasper Cillessen 62

Stefan de Vrij 56

Quincy Promes 50

Denny Landzaat 38

Wilfred Bouma 37

Bruno Martins Indi 35

Daryl Janmaat 34

Davy Klaassen 32





Bron: voetbalstats.nl