Jasper Cillessen verwerkt WK-domper: 'Dan wordt alles even zwart voor je ogen’

Cillessen gaf aan dat hij zwaar teleurgesteld was, maar snel de knop om zette. ,,Ik baalde enorm. Maar je moet verder", aldus de 63-voudig international, die geen details prijsgaf over het gesprek met Frans Hoek, keeperstrainer van het Nederlands elftal die Cillessen het slechte nieuws bracht. ,,Ik ga niet in op hoe dat gesprek was. Dat blijft intern, daar is genoeg over gezegd.”

Bondscoach Louis van Gaal zei op de persconferentie dat Cillessen ‘de laatste weken niet in vorm’ is. ,,Tegen Sparta en Go Ahead Eagles was ik niet mezelf", gaf Cillessen toe. ,,Daarna heb ik tegen PSV en Cambuur een goede wedstrijd neergezet. Dus daar was ik het niet volledig mee eens", aldus Cillessen over de reden van Van Gaal om hem niet te selecteren.



,,Ik keek er niet tegen op. Ik had er veel zin in", vertelde Cillessen over het duel met RKC. ,,Er is het nodige gebeurd de afgelopen periode, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar je moet blijven presteren, gelukkig is dat gelukt. Het is uithuilen en doorgaan. Ik heb de volgende dag (na de WK-selectie, red.) getraind, want voetballen is voor mij het leukste wat er is.”