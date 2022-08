Jasper Cillessen neemt bij NEC direct de basisplek van Mattijs Branderhorst over

Cillessen hoopte vorige week al te kunnen spelen tegen FC Twente (0-1-nederlaag), maar hij was toen niet speelgerechtigd omdat hij in conflict was met Valencia. De Oranje-international werd dinsdag gepresenteerd bij NEC.

Cillessen keerde na elf jaar terug bij NEC. Hij belandde in 2001 in de jeugdopleiding en maakte in 2010 zijn debuut in het eerste elftal. Na 35 wedstrijden (competitie en beker) vertrok Cillessen in de zomer van 2011 naar Ajax. In 2016 verkaste hij naar FC Barcelona, dat hij in 2019 verruilde voor Valencia. FC Volendam-NEC begint zondag om 12.15 uur in het KRAS Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Ingmar Oostrom.