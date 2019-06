Jasper Cillessen is beter dan de keeper van Achilles ’29

Twee maanden voor competitie­start hebben ruim 9.000 NAC-supporters hun seizoen­kaart verlengd

9:28 In drie weken tijd hebben 9.186 NAC-supporters hun seizoenkaart verlengd. Dat betekent dat zestig procent van de seizoenkaarthouders van afgelopen seizoen ook in de eerste divisie op de tribune zit in het Rat Verlegh Stadion.