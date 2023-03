Jaren van wanbeleid bij Vitesse komen nu ondubbelzinnig aan de oppervlakte

Grote belangstel­ling voor Youth League: AZ-talenten spelen halve finale in groter stadion

De talenten van AZ spelen de finaleronde van de Youth League volgende maand in Genève. De halve finales en de finale van de Europese competitie voor spelers tot 19 jaar zouden aanvankelijk zoals gebruikelijk in Nyon worden gespeeld, maar de UEFA heeft vanwege de grote interesse in de zogeheten Final Four besloten uit te wijken naar Genève.