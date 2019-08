Japanners in de eredivisie: tijden van Ono en Honda herleven

Door Nik Kok



Yukinari Sugawara had het kippenvel op zijn armen staan afgelopen zaterdagavond. Dat vertelde de AZ-speler tenminste een dag later tegen Toru Nakata, Ryokai Yoshiko en Mami Kasuya, drie van de vele Japanse journalisten die actief zijn in België, Duitsland en nu dus Nederland, landen waar veel Japanse voetballers spelen. Ze interviewen hun landgenoten steevast na elke wedstrijd. Ook al zit die speler de hele wedstrijd op de reservebank, quotes van Japanners zijn goud waard in het vaderland.