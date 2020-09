Jan de Jong blijft aan als directeur Eredivisie CV

“De afgelopen maanden heeft Jan de Jong de Eredivisie CV in een moeilijke periode uitstekend geleid”, zegt John Jaakke, voorzitter van de raad van commissarissen van de de ECV. “Deze benoeming is daar een gevolg van. Gelet op de positie van het betaald voetbal en de toekomstplannen van de ECV is continuïteit in de leiding van de ECV bovendien een vereiste. Wij zijn daarom blij dat we met Jan de Jong hebben kunnen afspreken dat hij de komende jaren aan de ECV verbonden zal zijn.”