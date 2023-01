Jan Boskamp: ‘Als wij uit eten gaan, en jij bestelt een biefstuk, ga ik echt niet op een lap leer liggen kauwen’

Tegenval­ler voor AZ: Dani de Wit weken aan de kant

AZ moet de komende weken Dani de Wit missen. De middenvelder heeft een voetblessure, meldt de club uit Alkmaar, de nummer 2 in de eredivisie. De Wit liep de blessure op in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. In dat duel maakt hij de eerste goal.

23 januari