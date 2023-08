Jacht op ‘kleine hufterige minderheid’ geopend: meldplicht voor foute supporter op komst

Allard Lindhout fluit Feyenoord-PS­V in Johan Cruijff Schaal

Scheidsrechter Allard Lindhout heeft vrijdag de leiding over de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV in de Johan Cruijff Schaal. Dat meldt de KNVB. Voor Lindhout is het de eerste keer dat hij een grote finale fluit.