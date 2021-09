Jaap Stam opende bij Feyenoord deur voor Sinisterra: ‘Het gaat om dat je gelooft dat iets mogelijk is’

Door Mikos Gouka



En ping. Daar staat er alweer eentje op Instagram. Deze keer een foto van een gerechtje met avocado, ei, kikkererwten en kleine stukjes vis, de specialiteit van het hoog aangeschreven Restaurante Piura in Risaralda, een plaats in Colombia tussen Medellín en Cali. De serveerster heeft zelfs een mooie rode bloem op het gerecht gelegd. We schrijven december 2020 en Luis Sinisterra neemt het er even van in zijn vaderland.