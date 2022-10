Italianen maken gehakt van Ajax: ‘Alfred Schreuder wist niets beters te doen dan schrijven in zijn notitieboekje’

Door Maarten Dekker



Het gezegde luidt ‘Napels zien en dan sterven’: een bezoekje aan de Italiaanse stad is zo overweldigend, dat daarna niets anders meer de moeite waard is. Maar wie Napoli dinsdag zag voetballen tegen Ajax, die wil toch vooral blijven leven en verder zweven richting de volgende wedstrijd, hopend op weer zo’n demonstratie van exceptionele klasse. ‘Napoli zien en je vliegt’, kopte La Gazzetta dello Sport dus op de ochtend na een avond waarover ook in Italië nog lang zal worden nagepraat. Al is het dan vooral in de vorm van loftuitingen aan de ‘eigen’ ploeg, die behalve als koploper in de Serie A dus ook geweldig voor de dag komt in Europa.

Maar ook de Italianen is niet ontgaan dat er veel mis is bij Ajax, de grote club uit het kleine voetballand Nederland die de afgelopen jaren in de Champions League juist zo positief voor de dag kwam en alom respect oogstte. ,,Deze avond was onvergetelijk. Voor de 2600 fans uit Napels, maar ook voor de 50 duizend anderen, die tegen het einde afkeurend floten naar de spelers in het rood-wit, die weinig eer betoonden aan de rijke historie van hun club. Het was Napoli dat acteerde als Ajax, de uitvinders van het totaalvoetbal.’’

Juist die status van de tegenstander geeft de prestatie van Napoli in de Arena nog wat extra cachet, citeert La Gazzetta de winnende trainer Luciano Spalletti. ,,De waarde van dit succes is zo groot omdat het tegen Ajax is, een club die ons historisch gezien heeft geleerd hoe je een elftal jaarlijks kunt vernieuwen.’’

Il Giornale wijdt enkele venijnige passages aan de andere coach, die van de verliezende ploeg. ,,In het naar Johan Cruijff genoemde stadion oogden de Italianen als de Nederlanders uit het verleden, zij die hier altijd bleven experimenteren met het voetbal. Maar de huidige trainer Alfred Schreuder wist niets beters te doen dan schrijven in zijn notitieboekje, terwijl zijn machteloze ploeg aan flarden werd gespeeld.’’

De krant schrijft de pijnlijke 1-3 van Piotr Zielinski, vlak voor rust, rechtstreeks toe aan de tactische keuzes van ‘de arme Schreuder’. Tweevoudig doelpuntenmaker Giacomo Raspadori kon eenvoudig en vrijwel ongehinderd terugzakken vanuit de spitspositie naar het middenveld, om zo een vrije doortocht van 50 meter te creëren voor zijn Poolse ploeggenoot. Ook La Gazzetta oordeelt hard over de Ajax-coach, die in het wedstrijdrapport van de roze sportkrant nog net een 4 krijgt voor de moeite. ,,Wie één op één wil spelen, moet wel weten hoe dat moet. En het is ontzettend gevaarlijk om te doen als je een verdediging hebt die zo onervaren is en die geen eenheid vormt. Schreuder was net zo onmachtig als zijn spelers op het veld.’’

Il Corriere dello Sport noemt de triomf van Napoli in Amsterdam een ‘oneteamshow’, terwijl Tuttosport de krachtsverhoudingen in de Arena nogal plastisch omschrijft. ,,Dit was geen wedstrijd, dit was een bloedbad. Napoli is momenteel een ‘illegale’ ploeg, een ploeg die eigenlijk verboden zou moeten worden, die alleen nog buiten mededinging mag meedoen omdat ze te goed zijn voor elke willekeurige competitie.’’

Dat de hemelsblauwen zich komende woensdag in het eigen Stadio Diego Armando Maradona ten koste van Ajax al zullen plaatsen voor de achtste finales, daar twijfelt in Napels en de rest van Italië uiteraard niemand meer aan. Spalletti heeft tegen die tijd zelfs nog een extra wapen achter de hand, nu de Nigeriaanse spits Victor Osimhen (Napoli’s duurste aankoop ooit, à 70 miljoen euro) bijna hersteld is van een blessure en normaliter zondag in de uitwedstrijd tegen Cremonese weer speeltijd zal krijgen.

Ajax zal het woensdag juist moeten stellen zonder Dusan Tadic, die wordt geschorst voor zijn rode kaart. Al zal een deel van de Amsterdamse achterban niet eens rouwig zijn om het gemis van de Serviër, die al langere tijd worstelt met zijn vorm en die dinsdag deelde in de malaise. Ook de Italiaanse pers oordeelt hard over hem. La Gazzetta, die Tadic net als Schreuder een 4 als rapportcijfer gaf: ,,Hij had al rood kunnen krijgen voor een overtreding op Olivera, bij wie hij in de greep zat, maar moest er daarna alsnog af met een tweede geel. De Arena trakteerde hem op een fluitconcert. Een aanvoerder geeft andere voorbeelden dan dit.’’