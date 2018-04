Is Raiola de nieuwe zaakwaarnemer van Lozano?

Van de Beek krijgt eigen tribune (en bekostigt die zelf)

10:19 Donny van de Beek is pas 21 jaar. Ook al is de jonge middenvelder van Ajax al doorgedrongen tot het Nederlands elftal, hij komt nog maar net kijken in het profvoetbal. Toch krijgt Van de Beek al zijn eigen tribune. En de Ajacied bekostigt ook nog eens zelf de bouw, meldt zijn jeugdclub Veensche Boys.