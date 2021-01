Is januari ook dit jaar een horrormaand voor Ajax?

Door Johan Inan



Horrormaand? Ja, horrormaand. Dat lijkt overdreven verwoord, maar dat is het niet als je de cijfers bekijkt en tot de conclusie komt dat Ajax er in januari traditioneel een doelpuntenmoyenne van een laagvlieger op nahoudt. Het afgelopen decennium waren de Amsterdammers in elke andere eredivisiemaand gemiddeld meer dan twee keer per wedstrijd trefzeker. In augustus, oktober, november en mei zelfs bijna drie keer. Maar in januari treft Ajax sinds 2011 gemiddeld zo’n anderhalf keer per wedstrijd doel.