Interne machtsstrijd verscheurt Willem II

El Ahmadi richting Saoedi-Ara­bië, Clasie in beeld als vervanger

6 juli Karim El Ahmadi is op weg naar Al-Ittihad, een club uit Djedda in Saoedi-Arabië. De 33-jarige speler van Feyenoord kon ook naar de Franse promovendus Stade Reims, maar heeft vooralsnog een voorkeur voor een avontuur in Saoedi-Arabië.