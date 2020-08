Internationals onder strikte coronamaatregelen bij Oranje

Oranje draait een andere voorbereiding dan normaal voor een interlandperiode, niet alleen omdat Ronald Koeman bijna twee weken geleden de lokroep van zijn geliefde FC Barcelona niet kon weerstaan. Bondscoach ad-interim Dwight Lodeweges kreeg pas afgelopen vrijdag groen licht van de regering dat hij al zijn internationals kan selecteren, mits ze fit zijn. Minister Tamara van Ark (Volksgezondheid) maakt eenmalig een uitzondering, zo vertelde ze na uitvoerig beraad met het kabinet. Ook internationals die in zogenoemde oranje coronagebieden voetballen, hoeven niet eerst tien dagen in quarantaine als ze op Schiphol arriveren.

De KNVB heeft besloten alle internationals bij aankomst in Zeist en vlak voor de interlands tegen Polen en Italië te testen. In het spelershotel Woudschoten bewaren alle leden van de selectie en de technische staf anderhalve meter afstand. Op veel plekken en in de algemene ruimten van het onderkomen in de Zeister bossen zijn hygiëne-maatregelen genomen. Zo zijn desinfecterende middelen alom aanwezig. De vleugel waarin spelers en staf verblijven, is afgesloten van de rest van het hotel.