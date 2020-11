Inspirator Götze treedt bij PSV in spoor van Cocu en Guardado

Door Maarten Wijffels



In de studio bij FOX Sports wilde Ronald de Boer donderdagavond wat beelden laten zien. Het ging de analyticus om slordigheden in het spel van PSV. Een minuutje later waren ze allemaal wel één of meer keer voorbijgekomen, de aanvallers en creatieve spelers uit het team van Roger Schmidt. Allemaal, behalve één. Want Mario Götze bleef maar balletjes geven met de precisie en de concentratie van een tingieter in een metaalfabriek.