Inlopen bij een strafschop: wat mag wel en wat niet?

Een opmerkelijk beeld, gistermiddag bij VVV-PSV. Johnatan Opoku moest de penalty nog nemen, maar het halve strafschopgebied stond al vol met spelers van beide teams. Dat mag toch zeker niet? Of maakt het uit of de pingel erin gaat? Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond legt uit.

Door Rik Spekenbrink

Jerome Sinclair liep zo fanatiek in bij de strafschop van zijn ploeggenoot, dat hij moest uitwijken om een botsing met scheidsrechter Danny Makkelie te voorkomen. Spelers die stiekem een half metertje sprokkelen bij een penalty, het gebeurt wekelijks en het wordt meestal gedoogd. Maar dit ging te ver, zegt Dick van Egmond. ,,Deze had idealiter overgenomen moeten worden, het inlopen was zo duidelijk‘’, zegt hij. ,,Makkelie erkende na afloop ook dat hij had moeten ingrijpen.”

De situatie roept een aantal vragen op. Wat mag wel en niet, qua inlopen? Maakt het uit of het om spelers van de nemende of de verdedigende partij gaat? Is het van belang of er wordt gescoord of niet?

Het is simpel en ingewikkeld tegelijk. Simpel omdat de regel eigenlijk kraakhelder is. Inlopen vanaf de rand van het strafschopgebied mag niet, geen centimeter, voor niemand. ,,Maar het is moeilijk te handhaven omdat een scheidsrechter al op veel andere dingen moet letten. Komt de keeper van zijn lijn, is de aanloop van de nemer in orde, maar ook of de bal erin gaat als die bijvoorbeeld van de onderkant van de lat komt.”

Volledig scherm PSV-doelman Lars Unnerstall kan de treffer van Johnatan Opoku niet voorkomen. © ANP Sport

Maar had de VAR dan niet kunnen en moeten ingrijpen, gisteren? ,,Nee”, zegt Van Egmond. ,,De VAR heeft wel extra bevoegdheden gekregen dit seizoen. Maar hij mag alleen ingrijpen als de keeper te vroeg van zijn lijn komt en de bal stopt, of als een te vroeg ingelopen speler profijt heeft van zijn actie bij een gemiste penalty. Dit seizoen hebben we een aantal opnieuw genomen strafschoppen gezien, maar dan was er dus sprake van één van genoemde situaties.”