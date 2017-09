Indy Groothuizen: een doelman waar muziek in zit

Hetzelfde geldt voor de liedjes van de Dolly Dots, de ooit razendpopulaire meidengroep van zijn tante Angela. ,,Dat is nog meer van voor mijn tijd. Ik ken Angela eigenlijk meer van tv, niet zo van haar muziek. Leuk dat ze op Twitter trots schreef dat ik voor ADO had getekend. Ze is wel eens bij me komen kijken, maar een echte voetballiefhebber is ze niet. Toen ik in de C1 van Ajax zat, zei ze op tv bij The Voice dat haar neefje bij Jong Ajax speelde. Ze weet er niet zoveel van. Maar ik vind het leuk dat ze altijd heel trots op me is.''



Hoewel muziek een belangrijke rol speelt in de Alkmaarse familie - vader Jos treedt nog altijd op met rockband Howling Hurricanes - ging er aan Groothuizen geen artiest verloren. ,,Ik heb vroeger nog wel wat gitaar gespeeld met mijn vader, maar ik heb er nooit echt tijd en aandacht in gestoken. Mijn vader heeft thuis een studio, daar zing ik wel eens voor de grap. Maar een muziekcarrière? Nee, daar heb ik het talent ook niet voor. Ik hou wel van muziek. Ik luister naar hiphop, maar zing ook mee met Nederlandse liedjes op de radio. Ik ben wat dat betreft redelijk veelzijdig.''



De aanleg voor sport zit ook in de familie. ,,Vooral de kant van mijn moeder is heel sportief. Mijn neef Gino van Kessel (onder meer ex-Trencin en Slavia Praag, red.) heeft ook bij Ajax gespeeld. Hij is nu verhuurd aan Oxford United en speelt dit seizoen in League 1.''