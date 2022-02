Indrukwekkende pegel Beerensteyn niet genoeg voor zege Leeuwinnen op Brazilië

Beerensteyn moest eerst beseffen hoe mooi goal was

Lineth Beerensteyn had niet gelijk door hoe mooi haar treffer voor Oranje was tegen Brazilië op het Tournoi de France (1-1). ,,Ik moest eerst nog beseffen hoe mooi hij erin ging. Daarna besefte ik: dat was zeker een mooie goal.” De 25-jarige aanvalster van Bayern München schoot uit een volley hard raak in de verre hoek na een lange bal op maat van Sherida Spitse. ,,Ik dacht: ik heb twee mogelijkheden. Of ik schiet hem er geweldig in, of hij gaat het stadion uit. Ik had geluk dat het dat eerste was”, zei ze voor de camera van ESPN. Beerensteyn speelde tegen Brazilië haar 75ste interland. ,,Ik denk dat we meer verdiend hadden. We stonden heel compact. Echt grote kansen hebben ze niet gehad. Wij eigenlijk ook niet, maar ik vond wel dat wij het meer verdienden dan zij.”