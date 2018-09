Indrukwekkend eerbetoon Vitesse en ADO voor spoordrama Oss

Woedende Van der Gaag ziet ploeg ondergrens bereiken: ‘Vandaag word ik in de steek gelaten’

22 september Met slechts drie punten uit zes duels, dankzij vijf nederlagen, is Mitchell van der Gaag de slechtst gestarte hoofdtrainer in de geschiedenis van NAC. Na afloop van de zeperd bij VVV-Venlo (3-0) reageerde de oefenmeester furieus. ,,We hebben geen trots gehad.”