In het busje bij Frenkie de Jong: ‘Hij was altijd Team Huntelaar’

Alfons van der Jonckheyd (80) bracht negentien jaar lang de talenten van Willem II naar Tilburg. ,,Dat is negentien jaar acht talentjes”, zegt de buschauffeur uit het Belgische Wuustwezel. ,,Veel zijn er niet doorgebroken. Frenkie is de beste voetballer die ik in mijn busje heb gehad. Van Willem II had ik de instructie meegekregen dat ik moest ingrijpen als ze te ver gingen. Het is weleens gebeurd dat ik het busje stilzette om te zeggen dat het ‘gedaan moest zijn’. Maar er zat niets kwaads in. Frenkie toonde altijd respect. Met de kerst liet hij merken dat hij dankbaar was. Dan bracht hij een cadeautje mee. Ik heb ook nog iets gekregen bij het afscheid. Ik voel me trots dat Frenkie in mijn busje zat.”