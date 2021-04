In ‘eredivisielab’ zoekt Ajax naar vervanger voor Blind

Samenvatting Feyenoord blijft dankzij goal en assist Berghuis in het spoor van Vitesse

4 april Met een verdiende overwinning blijft Feyenoord in het spoor van nummer vier Vitesse. De 2-0 zege tegen Fortuna Sittard kwam niet met galavoetbal tot stand, maar de Rotterdammers verloren de defensieve organisatie nooit uit het oog. Steven Berghuis was in de tweede helft belangrijk met een fraaie assist en een goal.