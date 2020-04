In één wisselbeurt stormram, vrije trapspecialist én joker op het veld

Door Maarten Wijffels



Het was de avond voor de Nations Leaguefinale van Oranje tegen Portugal en Ronald Koeman kreeg een vraag over zijn strijdplan. Bij het mini-toernooi was het in 2019 éénmalig mogelijk om in een verlenging een vierde wissel te doen. Dus was de vraag aan de bondscoach: ‘Stel, je zit morgen in de 119de minuut tegen Portugal, zou jij dan een ‘Tim Krulletje’ overwegen voor een penaltyreeks’? ,,Ik snap de vraag’’, zei Koeman. ,,Maar de keuze van Louis van Gaal bij het WK 2014, die maak ik niet. Jasper Cillessen is ook onze keeper als het op strafschoppen uitdraait.’’



Het thema is weer actueel nu de FIFA deze week een plan lanceerde voor meer wissels in wedstrijden. De wereldvoetbalbond wil zo’n vierde wissel standaard toestaan, dus ook al binnen de reguliere speeltijd. En zelfs nog een vijfde ook.



De FIFA ziet het als een noodzakelijk antwoord op de coronacrisis. Er zijn nog steeds veel landen die hun competities willen uitspelen. Dat zal leiden tot een stuwmeer aan wedstrijden heel kort op elkaar. Ook volgend seizoen nog, in een voetbaljaar met aan het eind het EK. Dus wil de FIFA de spelregelwijziging meteen doortrekken tot 31 december 2021. Dus voor liefst anderhalf jaar.