In dit elftal begon Klaassen in 2011 bij Ajax

Davy Klaassen is terug bij Ajax, de club waar hij in november 2011 debuteerde. Zes jaar later vertrok Klaassen na 55 goals in 180 wedstrijden bij Ajax, maar na een jaar bij Everton en twee jaar Werder Bremen is hij nu terug in Amsterdam.

Olympique Lyon - Ajax (22 november 2011)

Van het elftal van die avond zouden een aantal spelers de top halen, anderen spelen dit jaar gewoon in de eredivisie. Vurnon Anita bijvoorbeeld, hij speelde die avond linksback, maar staat tegenwoordig op het middenveld bij RKC.



Keeper Kenneth Vermeer maakte begin dit jaar zijn droomtransfer van Feyenoord naar Los Angeles FC. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld vormden het centrum die avond. Tot voor kort speelden de Belgen samen voor Spurs, maar Vertonghen koos deze zomer voor Benfica. Rechtsback stond Gregory van der Wiel, hij dacht eveneens aan een terugkeer in het shirt van RKC, maar bleef gestopt. Van der Wiel werd vervangen door Klaassen's huidige teamgenoot Daley Blind.

© ANP

Het middenveld werd die avond gevormd door de clubloze Eyong Enoh, Vitesse-jeugdtrainer Theo Janssen en Christian Eriksen. Die via Spurs bij Inter terecht kwam.

Gezien de grote namen centraal achterin bij Ajax verbaasde de clean sheet in Lyon niet, wie naar de aanvallers keek zal ook niet verbaasd zijn geweet over de 0-0. Linksbuiten was Lorenzo Ebecilio, 29-jaar maar momenteel clubloos. De buitenspeler werd vijf minuten voor tijd vervangen voor de debuterende Davy Klaassen. In de spits stond Nicolás Lodeiro, ooit gehaald op dringend advies van Luis Suárez. De spits speelde de wedstrijd niet uit, Jody Lukoki verving hem. Rechts voorin stond voormalig toptalent Miralem Sulejmani. De huidige speler van Young Boys kon de hoge verwachtingen nooit waarmaken.

Frank de Boer was dat seizoen op weg een van zijn titels met Ajax te winnen. Na teleurstellingen in het buitenland is De Boer inmiddels bondscoach. Iemand die ook benaderd werd voor het bondscoachschap is Peter Bosz, de trainer waar Klaassen zijn laatste Ajax wedstrijd onder speelde. Net als zijn debuut ook een Europees affiche, de verloren finale van de Europa League tegen Manchester United.

© Getty Images

Ajax - Manchester United (24 mei 2017)

André Onana is de enige basisspeler die avond die nog steeds bij Ajax actief is. Jairo Riedewald vertrok naar het Crystal Palace van Frank de Boer, Davinson Sánchez koos voor een transfer naar Spurs, Matthijs de Ligt was nog onderdeel van het elftal van Ajax dat de halve finale haalde, maar vertrok daarna naar Juventus. De rechtsback die avond was Brighton-speler Joël Veltman.

Genoa-middenvelder Lasse Schöne vormde die avond samen met Klaassen en Chelsea's Hakim Ziyech het middenveld van Ajax. Linksbuiten in de Friends Arena was Napoli-tribuneklant Amin Younes, Kasper Dolberg stond in de spits en speelt inmiddels in Nice. Kersverse Aston Villa-aanwinst Bertrand Traoré stond tegen United rechtsbuiten.

Bij United speelde Daley Blind de volle negentig minuten. Ook David Neres is nog bij Ajax actief, hij viel die avond in. Net als Donny van de Beek en Frenkie de Jong.

© ANP