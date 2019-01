In deze zonnige oorden verblijven de eredivisieclubs komende week

Voormalig NAC-publieks­lie­ve­ling Dessers in beeld bij De Graafschap

1 januari Voormalig NAC-speler Cyriel Dessers is in beeld als nieuwe spits van De Graafschap. De Doetinchemse eredivisionist hoopt de 24-jarige Belg in de winterstop te kunnen huren of over te nemen van FC Utrecht. Ook Vincent Vermeij kan op belangstelling rekenen van de Superboeren.