‘Ik zie niet op tegen het einde, totaal niet zelfs’

Door Mikos Gouka



Of we lekker in de zon kunnen zitten. Robin van Persie zegt het met een glimlach. De aanvoerder van Feyenoord is aan zijn laatste maanden als profvoetballer bezig en oogt ontspannen. Zijn laatste trainingskamp, in het zonovergoten Marbella, als aanloop naar een lange afscheidstournee waarin hij Zwolle, Groningen, zijn geliefde Rotterdam Kralingen, Eindhoven, Arnhem, Utrecht, Venlo, Breda en Sittard aan doet. Komt dat zien, nu het nog kan. Van Persie lacht. ,,De ontvangst in Nederland was geweldig’’, zegt hij. ,,Sinds mijn terugkeer voel ik ook in de uitwedstrijden volop respect van het publiek van de tegenstander. Ja, nog een paar maanden. Het zal wennen zijn, alles zal anders worden.’’