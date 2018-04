'Ik wist zelf niet of ik zou schieten of stiften'

,,Ik heb deze finale zestien jaar geleden mogen spelen'', sprak Van Persie na afloop van de bekwerwinst op AZ tegenover Veronica. ,,Toen hebben we een ongelooflijk pak rammel gehad van FC Utrecht. Dus ik ben heel, heel erg blij met deze overwinning.'' De beker is de eerste Nederlandse prijs in de loopbaan van de routinier. Met Feyenoord won hij in 2002 wel de UEFA Cup.



,,Op een gegeven moment in het seizoen was wel duidelijk dat we voor plek vier gingen in de competitie'', legt Van Persie uit. ,,En toen moesten we nog dehalve finale spelen tegen Willem II. Vanaf het moment dat we die wedstrijd wonnen, stond eigenlijk alles - direct en indirect - in het teken van vandaag.''



,,Een fantastische bal van Steven (Berghuis, red.)'', omschrijft Van Persie zijn goal. ,,Ik zette 'm zelf op, en als iemand de bal dan perfect mee kan geven dan is dat Steven. Hij gaf 'm perfect in mijn loop. Vlak voordat ik stiftte, wist ik nog niet of ik zou schieten of stiften. Maar ja, dit gebeurde dus.''