‘Ik voel me soms net een bondscoach’

Waarom gelijkspel Roemenië tegen Noorwegen belangrijk was voor Oranje

16 oktober Roemenië speelde gisteravond jammerlijk gelijk in de thuiswedstrijd tegen Noorwegen in de race om een ticket voor het EK 2020. Alexander Sørloth, voormalig speler van FC Groningen, maakte in de 92ste minuut de 1-1 namens Noorwegen. Dat lijkt voor Nederland, dat in Groep C zit van het kwalificatietoernooi zit, totaal onbelangrijk, maar dat is niet zo.