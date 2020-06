Ik schreeuwde in het gezicht van de caissière: 'Maar het WK in Qatar dan???’

Toen de caissière vroeg of ik er zegeltjes bij wilde, wist ik: dit is het moment. Ik haalde diep adem en schreeuwde toen, met uit­puilende ogen en het schuim op mijn mond, recht in haar gezicht: ,,MAAR HET WK IN QATAR DAN???”



De rij achter me applaudisseerde.



Ik roep het een keer of dertig per dag. Als mijn vrouw tegen me zegt dat ik het vuilnis niet heb weggebracht, als mijn kinderen roepen dat ze een boterham willen, als ik door rood rijd en over de tenen van een vloekend oud vrouwtje fiets. En ik ben niet de enige. Sinds een paar dagen is het hele land in de ban van het WK voetbal van 2022. De mensenrechten van Nepalese bouwvakkers zijn de sleutel die op alles past. ,,MAAR HET WK IN ­QATAR DAN???’’ is plots het antwoord op alles.