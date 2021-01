Ik denk dat Ajax de titel gaat pakken en vraag me af hoe Feyenoord die Antony aan banden gaat leggen

Die Antony van Ajax, die traint toch doordeweeks wel gewoon met zijn ploeggenoten? Ik twijfel er een beetje aan, want ik zag zijn medespelers gisteren in de topper tegen PSV voortdurend de ruimtes rond hem zo klein maken. Mazraoui speelde te vaak dichtbij hem. Ze maakten het hem eerder moeilijk dan makkelijk. Ik vroeg me af waarom, want die jongen heeft werkelijk alles. Hij kan in de kleine ruimte passeren en hij heeft startsnelheid. Na rust kreeg hij de ruimte wel en toen was hij echt met afstand de beste speler op het veld. Dat zie je op de training toch dagelijks?