‘Ik ben er van overtuigd dat er een oplossing komt’

FaillissementRoda JC zit opnieuw in zwaar weer, nu clubeigenaar Frits Schrouff dreigt per 28 mei het faillissement aan te vragen. Het heeft zijn weerslag op alle betrokkenen. Ook op algemeen en technisch directeur Harm van Veldhoven. ,,Je denkt soms bij jezelf: hou ik dit nog vol? Zou ik de club helpen zelf ook maar op te stappen?”

In het Parkstad Limburg Stadion hield algemeen en technisch directeur Harm van Veldhoven zojuist een praatje aan de spelers van Roda JC, die vanaf vandaag officieel vakantie hebben. Grote vraag: spelen degenen met een doorlopend contract ooit nog in het geel-zwart, na de mededeling van Frits Schrouff? De clubeigenaar, die jarenlang het verschil in begroting bijlegde aan Roda JC, is niet langer bereid om financiële gaten te dichten. Als zich niemand aandient om de club over te nemen, vraagt hij per 28 mei het faillissement aan. ,,Ik heb de spelers verteld dat ik er vanuit ga dat we hier straks gewoon weer aan het nieuwe seizoen beginnen”, stelt Van Veldhoven. ,,Ik ben er van overtuigd dat er een oplossing gaat komen.”

Ofwel: dat er een investeerder komt die geld in de club wil steken. Ofwel: dat Schrouff alsnog bereid is om Roda JC te helpen. ,,Feit is dat we op dit moment niet verder kunnen”, zegt Van Veldhoven, die nog exact twaalf contractspelers heeft, onder wie een groot aantal talenten en drie jeugdkeepers. Alle spelers met een aflopende verbintenis vertrekken noodgedwongen.

Vandaar dat Van Veldhoven vurig hoopt dat op korte termijn iemand komt die geld in Roda JC gaat pompen. ,,En wanneer dit niet gebeurt?”, antwoordt hij. ,,Dan gaat Roda JC gewoon aan de competitie beginnen. Alleen niet als ploeg die voor de bovenste acht plaatsen meestrijdt in de eerste divisie. ‘Meeloper’ zullen we dan zijn, hooguit. We zullen in dat geval namelijk nog verder moeten schrappen in de organisatie. Dan gaan we dus echt tot het bot, want er is al bijna niets over.”

Of Van Veldhoven in dat scenario zelf ook overweegt op te stappen? ,,Dat soort gedachten spelen natuurlijk weleens door je hoofd, ja”, erkent hij. ,,Kijk, het feit dat ik een dubbelfunctie vervul, is al niet ideaal. Dat doe je puur om de club financieel te helpen. Maar je komt natuurlijk wel langzaam op een moment dat je bij jezelf afvraagt: ‘Kan ik nog ergens voor staan?’ Ik kan geen spelers vastleggen, niks. En over 3,5 week moet er al weer een selectie op het veld staan. Elke dag denk je: ‘Hoe gaan we dit overleven als club?’ Geloof me, dat doet wat met je.