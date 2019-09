Ihattaren: Marokko of Nederland? Ik kies pas na interlandperiode

Ten Hag: We hadden de wedstrijd volkomen in de greep

19:26 Ajax-coach Erik ten Hag vond dat zijn ploeg vanavond in de topper met PSV (1-1) de wedstrijd gemaakt heeft. ,,We hadden wel zes heel grote kansen. We hebben dus mogelijkheden gemist. Dat is te veel, daar moeten we aan werken. Ik heb niet zo veel kansen gezien van PSV”, aldus Ten Hag voor de camera’s van FOX Sports.