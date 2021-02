Ihattaren: ‘Ik heb mijn draai gevonden’

,,In dit soort wedstrijden probeer ik het verschil te maken. Als in de laatste tien minuten een bal iets anders valt, dan ben ik zo weer het mannetje ja. Ik moet nu elke wedstrijd dit niveau proberen te halen’’, zei Ihattaren, die vond dat PSV de eerste 35 minuten scherpte miste. ,,Zij wonnen de duels en zaten lekker in de wedstrijd. Daarom scoorden ze twee keer.’’

Volgens Ihattaren durfde PSV in de tweede helft wat meer. ,,Maar het moet normaal gaan worden. Het kan niet dat we in de eerste helft geen lef toonden en na de rust wel. In de tweede helft kregen we ook meer kansen.’’

In de tachtigste minuut wisselde trainer Roger Schmidt hem. ,,Ihattaren speelde goed, maar was niet onze beste speler. Ik vind dat je op die positie dreigender moet zijn en duels moet winnen. Dat is wat ik van hem verwacht. Aanvallend vond ik het niet goed genoeg.”

