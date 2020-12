Ihattaren bedankt Schmidt: ‘De trainer is heel hard voor me geweest’

Mo Ihattaren tekende voor het moment van het weekend in de eredivisie. Na zijn wonderschone uithaal tegen FC Utrecht (2-1) vloog de aanvallende middenvelder van PSV trainer Roger Schmidt langs de kant in de armen. ,,Mo is back.’’

De manier waarop Ihattaren zijn treffer vierde, was opvallend. Schmidt was bepaald niet zijn grootste vriend toen hij begin dit seizoen op de bank terecht kwam in Eindhoven. Toch was de Duitser die eerste die hij wilde bedanken na zijn treffer.

,,Ik praat gewoon veel met hem’’, aldus de opgeleefde Ihattaren bij FOX Sports. ,,Hij houdt me scherp, elke training honderd procent. Hij laat me zien hoe het profleven eruit ziet. Hij is heel hard voor me geweest en heel eerlijk ook. Met de trainingen, dat ik honderd procent moet geven. En ook buiten het veld, op tijd slapen, goed eten. Dat soort belangrijke dingen.’’

Quote Ik zat even een tijdje in een dip. Gewoon mentaal. Ik ben blij dat ik weer terug ben en vrolijk ben. Mo Ihattaren

Ihattaren zette PSV met een fraai schot in de kruising in de 36ste minuut op 2-0. Het was zijn eerste doelpunt van het seizoen. ,,Hij was gewoon belangrijk en ik ben heel blij dat ik weer heb kunnen scoren’’, aldus Ihattaren na het bekijken van de beelden. ,,Hij zat er lekker in. Mooi om het zo terug te zien.’’

Na een moeizame start van het seizoen kan hij eindelijk weer lachen. ,,Ja, ik zei het al, Mo is back. Dus ik ben erg blij. Ik zat even een tijdje in een dip. Gewoon mentaal. Ik ben blij dat ik weer terug ben en vrolijk ben. Ik heb weer even laten zien hoe het moet toch, haha. Nee, grapje.’’

Na de goal leek de wedstrijd beslist, maar PSV kreeg het na rust nog knap lastig met FC Utrecht, dat via Mimoun Mahi terug kwam. ,,Ja, het was zeker billenknijpen in de tweede helft, maar ik denk dat we goed hebben gestreden en de overwinning verdiend over de streep hebben getrokken”, liet PSV-aanvoerder Denzel Dumfries weten bij FOX Sports.

,,We kwamen er in de tweede helft bijna niet meer uit”, aldus Dumfries. ,,Maar dan moet je het compact houden en vertrouwen op elkaar in verdedigend opzicht. Dat hebben we na de rust goed gedaan.”

