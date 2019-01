‘Iedereen denkt dat ik altijd maar aan het zeiken ben’

Door Maarten Wijffels



De selectie van PSV deed woensdag een spel op de training. Het ging er fanatiek aan toe, het was lachen, gieren, brullen. Maar trainer Mark van Bommel had over één regel niet goed nagedacht. Dus het spelletje moest over, terwijl de training eigenlijk al voorbij was. ,,Op zo’n moment moet ik die gasten wel weer terug op dat veld krijgen.’’ Een lach: ,,Dan word je als trainer effe getest. Ik weet hoe ík vroeger was: ik was ook gaan zeiken. Logisch. En ik was níet teruggegaan, bij wijze van spreken. Het leert je: je moet gewoon over álles nadenken als trainer. Dat is ook het mooie ervan.’’