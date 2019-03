Idrissi uit Bergen op Zoom in definitieve selectie Marokko

Het is de eerste keer dat de de 23-jarige aanvaller van AZ behoort tot het keurkorps van de Leeuwen van de Atlas . Idrissi, die meerdere interlands voor Jong Oranje afwerkte, was bij bondscoach Ronald Koeman (nog) niet in beeld voor een plaats in zijn selectie en maakte in februari bekend te kiezen voor Marokko.

Idrissi, die in de jeugd speelde bij Dosko, FC Bergen, RKSV Halsteren, NAC en Feyenoord, kan debuteren wanneer zijn land het opneemt tegen Malawi in de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup. Bij winst plaatst Marokko zich voor het toernooi om de Afrika Cup, dat komende zomer in Egypte plaatsvindt. Drie dagen later wacht een oefenduel met Argentinië, in eigen huis. Bij de Argentijnen maakt Lionel Messi zijn rentree in de selectie.