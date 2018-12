Idrissi geniet van passie Marokko en gaat knoop snel doorhakken

,,Ik heb altijd in de vertegenwoordigende jeugdelftallen van Nederland gespeeld en ineens kreeg ik een uitnodiging van Marokko. Ik wist dus niet wat ik kon verwachten van de organisatie daar, de ambiance en hoe alles er daar aan toe gaat. Ik weet dat voetbal daar enorm leeft, misschien nog meer dan in Nederland. De passie is veel groter.”

Volgens de voetballer, die geboren is in Bergen op Zoom, hebben beide landen een soortgelijke spelopvatting. ,,Ook in Marokko willen ze wedstrijden winnen op een attractieve manier. Daar was de wedstrijd tegen Kameroen een goed voorbeeld van, waarbij er een mooie sfeer in het stadion hing. Mijn dagen bij de nationale ploeg zijn heel goed bevallen. Marokko heeft een goede spelersgroep en technische staf. De visie van de bond is goed en er komt echt wat moois aan. Het was een belevenis die ik niet snel zal vergeten.‘’