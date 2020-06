Huntelaar verlengt én wil carrière afsluiten bij Ajax

Huntelaar overwoog te stoppen, om te blijven of naar een andere club te vertrekken. Zo flirtte SC Heerenveen met de spits en hoopte fans van die club dat Huntelaar, die in augustus 37 wordt, een rentree zou willen maken. ,,Ik wilde graag nog door en het liefste hier bij Ajax”, vertelt Huntelaar nu op de clubwebsite. ,,Ik zie mezelf niet meer in een ander shirt spelen. Ik voel me fit, kom met plezier naar de club en ik weet zeker dat ik nog een bijdrage kan leveren op het veld. Maar ik weet dat mijn rol naarmate de jaren vorderen verandert. Daar heb ik de afgelopen tijd veel over nagedacht en gesproken met de trainer en met Marc. Uit die gesprekken bleek ook dat Ajax met mij verder wilde. Dat vertrouwen doet me goed. Dus ik ben blij dat we nog een jaar doorgaan.”