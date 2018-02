Huntelaar over elleboog: Ik probeer me los te rukken

Scheidsrechter Kevin Blom liet de actie van Huntelaar onbestraft, maar de televisiebeelden wezen uit dat spits van Ajax nadrukkelijk solliciteerde naar een rode kaart. De doelpuntenmaker van Ajax dacht daar echter heel anders over. ,,Deze dingen gebeuren twintig keer in een wedstrijd", zei hij voor de camera van FOX Sports. ,,Ik word vastgehouden en dan probeer ik los te komen. Meer niet. Vraag anders wat Bram van Polen er van vindt."

Van Polen tilde niet te zwaar aan de actie van Huntelaar. ,,Een rode kaart is niet eens bij me opgekomen", zei de aanvoerder van PEC Zwolle. ,,Raakte hij me? Ach, die dingen gebeuren in een wedstrijd.'' Ook trainer Erik ten Hag wilde niets weten van een rode kaart voor zijn spits. ,,De scheidsrechter had juist voor een strafschop moeten fluiten toen Huntelaar werd vastgehouden. En we hadden met Donny van de Beek nog een penalty verdiend."