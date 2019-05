Huntelaar derde speler met goals in drie bekerfinales

Klaas-Jan Huntelaar maakte vanavond de 0-2 namens Ajax tegen Willem II en werd daarmee de derde speler met goals in drie verschillende bekerfinales in Nederland.

Huntelaar scoorde eerder al in de finale van de KNVB-beker in 2006 en 2007. In 2006 won Ajax met 2-0 van PSV door twee goals van Huntelaar. Een jaar later won Ajax na strafschoppen van AZ, nadat het 1-1 was geworden door goals van Mousa Dembélé en Huntelaar.

Piet Keizer scoorde ook in drie verschillende bekerfinales. Johan Cruijff is de absolute recordhouder met goals in vijf verschillende finales om de KNVB-beker.

Huntelaar (35 jaar, 266 dagen) is de oudste doelpuntenmaker in de bekerfinale sinds Johan Cruijff in 1983 (36 jaar, 22 dagen - ook voor Ajax, tegen NEC).

