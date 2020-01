Huiberts schiet vaak raak in de winter

Drie ervan spelen zelfs mee in het huidige succesteam van AZ. Stijn Wuytens kwam in de winter van 2016 als middenvelder van Willem II en staat tegenwoordig in de achterhoede bij AZ, net als de Noorse rechtsback Jonas Svensson die een jaar later de gelederen kwam versterken. Tim Krul was in januari 2017 toen dé verrassingsaanwinst bij AZ. De doelman verdreef de onzeker doelman Sergio Rochet uit de basis. Oussama Idrissi, die in januari 2018 overkwam van FC Groningen, is ook een winteraankoop die is uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler. Hij werd zelfs international van Marokko en er lijkt geen twijfel te bestaan dat hij binnen afzienbare tijd een fraaie transfersom oplevert.