‘Hooligan’ die veld Groningen bestormde: ‘Ik zal wel stadionverbod van 60 maanden krijgen’

Waarom deed u het dan?

,,Het begon er al mee dat de Fanatics niet in het stadion mochten. Dan heerst er toch een andere sfeer in het stadion. Dus ik kwam al een beetje opgefokt het stadion in. En dan heb je ook nog de scheidsrechter tegen. Maar het was niet zo dat ik hem wat wilde aandoen. Het waren de emoties die opspeelden.’’



U vond Christiaan Bax partijdig?

,,Iedereen weet dat hij fan is van FC Twente. Het waren hooguit twee gele kaarten, maar beslist geen rode. Als Kuipers of Wiedemeijer had gefloten, was het niet gebeurd. Die scheidsrechter Bax was echt belachelijk.’'