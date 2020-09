Hoofdrol Berghuis bezorgt Advocaat dubbel gevoel

Door Mikos Gouka



Die hoofdrol van Steven Berghuis gisteren in Zwolle, die geeft trainer Dick Advocaat gek genoeg een dubbel gevoel. Uiteraard was de Hagenaar heel blij dat de aanvoerder na zijn moeizame voorbereiding er meteen stond bij de allereerste afspraak van het seizoen. Een vroege treffer, een typische Berghuis goal van buiten het zestienmetergebied, gaf Feyenoord de gewenste droomstart. De rake strafschop in de tweede helft bracht de Rotterdammers definitief in veilige haven op het natuurgras van PEC.