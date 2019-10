Honda terug op de Nederlandse velden, traint mee bij Vitesse

De 33-jarige Honda zit al een tijdje zonder club. Na zijn vertrek bij Melbourne Victory klopte hij aan bij zijn oude club VVV-Venlo, waar hij niet direct een plek in het eerste team kon verwerven. Dus hapte Honda niet toe. Later sprak hij uit te hopen op een kans in de Premier League, Bundesliga of La Liga.

Honda kent technisch directeur Mohammed Allach van Vitesse ook via VVV. Allach was eerder als voetballer actief in Venlo.