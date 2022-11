Hommeles bij ADO Den Haag: ontevreden Thomas Verheydt en Ricardo Kishna dienen transferverzoek in

met video Gebles­seerd uitgeval­len Denzel Dumfries meldt zich ‘gewoon’ in Zeist bij Oranje

Alle 26 door bondscoach Louis van Gaal geselecteerde spelers hebben zich maandag gemeld in Zeist, waar Oranje de korte voorbereiding is gestart voor het WK in Qatar. Denzel Dumfries en Kenneth Taylor arriveerden aan het begin van de middag ook. Beide spelers vielen afgelopen weekeinde geblesseerd uit.

14 november