Hoe ziet de toekomst voor Feyenoord eruit?

Door Mikos Gouka



,,Natuurlijk zijn er lijstjes’’, zei algemeen directeur Jan de Jong gisteren over de opvolging van Van Geel. Met namen kwam de algemeen directeur niet. Willem van Hanegem noemde al eens Max Huiberts (AZ), maar of die zonder Robert Eenhoorn (algemeen directeur in Alkmaar) naar de Kuip zou gaan, is de vraag.



Binnen de eredivisie maakt ook Stan Valckx met VVV een goede indruk. Een treetje lager doen Ted van Leeuwen (FC Twente) en Henk van Stee (Sparta) vakkundig werk. Fred Rutten die terugkeert naar de club waar hij werd weggestuurd, maar dan als technisch directeur? Hier en daar valt zijn naam, maar heel waarschijnlijk is het niet. Dirk Kuyt? Hij wordt stagiair in de technische staf.